Hatay Valiliği: Afrin'de YPG/PKK'nın bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı - Haberler
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Hatay Valiliği: Afrin'de YPG/PKK'nın bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay Valiliği: Afrin'de YPG/PKK'nın bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Afrin bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, YPG/ Pkk'lı teröristlerce Suriye'nin Afrin bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırının saat 12.45 sıralarında Afrin ilçe merkezinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Afrin merkezde bir araçta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın ise yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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