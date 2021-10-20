Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Tezhip Sergisi Konulu Duyurusu

HATAY (Habermetre) - İLİMİZ GELENEKSEL EL SANATÇILARI TEZHİP SERGİSİ

Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, ferman, berat ve Kur'an ayetleri gibi değerli evrak ve levhaların yüksek manevi değerini ifade etmek amacıyla ortaya çıkan bir sanat dalıdır. Tezhip, sevginin, sabrın, zevk ve zarafetin ortaya koyduğu eserler bütünüdür.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından biri olan Tezhip sanatının tanıtılması amacıyla Müdürlüğümüzce Hatay Arkeoloji Müzesinde 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İlimiz Geleneksel El Sanatçılarının eserlerinden oluşan "Tezhip" sergisi açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir

Kamuoyuna duyurulur.

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