Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü - Haberler
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Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

HATAY'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam alanı ve 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

HATAY (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam alanı ve 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçi ile müdahale ettiği yangın, 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektar kızılçam ve 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

Hatay'daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

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