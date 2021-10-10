Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Dağdüzü mevkisinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 4 arazöz ile 15 kişilik ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 hektar zeytinlik alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.