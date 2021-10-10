Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dağdüzü mevkisinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 arazöz ile 15 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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