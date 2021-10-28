Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 36,83 gram eroin, 30 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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