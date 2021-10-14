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Hatay'da TÜBİTAK bilim şenlikleri başladı

AA / Salim Taş - Haberler | Teknoloji
Hatay'da TÜBİTAK bilim şenlikleri başladı

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklen "HEROD Bilim ile Aydınlanıyor" 4007 Bilim Şenlikleri törenle başladı.

HATAY (AA) - Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklen "HEROD Bilim ile Aydınlanıyor" 4007 Bilim Şenlikleri törenle başladı.

Antakya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'nde düzenlenen töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırladıkları projenin Türkiye genelinde 53 proje arasında kabul gördüğünü söyledi.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çerko, "Sosyal etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Antakya Belediyesi de bu hususta bize açık kredi verdiğini biliyoruz. Ben TÜBİTAK 4007'nin ilimize, ülkemize ve öğrencilerimize hayırlar getirmesini, keyifli bir etkinlik olmasını diliyorum. " dedi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'da Antakya'yı bilimle, sanatla, yeniliklerle buluşturarak geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yılmaz, bilim şenlikleri ile gençlerin modern teknolojileri ile buluşturarak birlikte iş yapma kültürünü, takım ruhunu aşıladıklarını kaydetti.

Şenliğin 3 gün süreceğini belirten Yılmaz, " Bilim şenliğimizin en önemli özellikleri okul öncesinden, üniversite mezunlarına kadar tüm öğrencilerimize yönelik olması ve değerli öğretmenlerimizin de katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek olmasıdır. Bilim şenliğinin faydalı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Onur Kırık ise astronomi, matematik, kimya, fizik, tasarım, mühendislik alanında atölyelerin bulunduğu şenlikte, gözlem etkinliği, bilim ve çevre konulu konferanslar ile çalıştay düzenleneceğini belirtti.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesilerek hazırlanan stantlar gezildi.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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