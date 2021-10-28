Son dakika haberi | HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde, para kasası içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 212 sikke, 24 obje ve 2 heykel ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde, para kasası içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 212 sikke, 24 obje ve 2 heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, İskenderun ilçesindeki bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, para kasası içerisinde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 212 sikke, 24 obje ve 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Son dakika haberi | HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Son dakika haberi | HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Son dakika haberi | HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title