Hatay'da, Suriyeli yetimler zeytin toplama şenliğine katıldı

HATAY (AA) - Hatay'da, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetim çocuklar için 5. Zeytin Toplama Şenliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Minik Eller Bereket Topluyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra 22 dönümlük zeytin bahçesinde, aralarında yetimlerin de olduğu 800 Suriyeli çocuk zeytin topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, şenliğin bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirtti.

Zeytinin bereket, bolluk ve barışı simgelediğini ifade eden Gülsatar, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz şenlik kapsamında kampüsümüzdeki 800 öğrencimiz, idari erkan ve misafirlerimizin katılımıyla ezgi ve marşlar söyleyip, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sergiledikten sonra zeytinlerimizi topladık, burada hem eğitim hem de öğretim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zeytin toplama şenliği ile aynı zamanda dünya barışına mesaj veriyoruz. Çocukların ve annelerin ölmemesi için, savaşların son bulması için buradan barış mesajı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Suriyeli yetim çocuklar, barış dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Şenlik, öğrenciler ve misafirlerin zeytin hasadı ile son buldu.