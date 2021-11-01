Hatay'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Hatay'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu.

Antakya- Samandağ çevreyolu, Hatay Adliyesi mevkisinde, seyir halindeki 38 NP 876 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs hasar gördü.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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