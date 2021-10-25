Hatay'da sahilde yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı - Haberler
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Hatay'da sahilde yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da sahilde yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayaklarından yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayaklarından yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Arsuz sahilinde ayaklarından yaralı bir tilki olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Arsuz ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaralı tilki tedavisi için Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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