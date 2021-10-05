Hatay'da papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde evcil hayvan satan bir dükkandan papağan çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 2 şüpheliyi Reyhanlı ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Zanlıların evinde bulunan papağan, iş yeri sahibine teslim edildi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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