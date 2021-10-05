Hatay'da papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde papağan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde evcil hayvan satan bir dükkandan papağan çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, 2 şüpheliyi Reyhanlı ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Zanlıların evinde bulunan papağan, iş yeri sahibine teslim edildi.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri