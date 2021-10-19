Hatay'da Muhtarlar Günü kutlandı

HATAY (AA) - Hatay'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törene, Hatay Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Durmuş Yıldırım, Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Gövce, Antakya Muhtarlar Derneği Başkanı Semir Yoğurtçu, Defne Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Demirel, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Antakya Muhtarlar Derneği Başkanı Yoğurtçu, törende yaptığı konuşmada, muhtarların önemini anlattı.

Yapılan yeni düzenlemeyle 53 bin muhtarın özlük haklarının en üst seviyeye çıkarıldığını aktaran Yoğurtçu, Antakya ve Defne muhtarları adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.