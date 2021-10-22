Hatay'da motosikletinde uyuşturucu bulunan sürücü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da, üst aramasında ve motosikletinde 2 kilo 500 gram esrar, 14 gram Sentetik Uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine C.S'nin kullandığı motosikleti Serinyol Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler şüphelinin üst aramasında ve motosikletinde 2 kilo 500 gram esrar, 14 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.