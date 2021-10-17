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Hatay'da Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

HATAY (AA) - Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Hatay'da Mevlit Kandili idrak edildi

Hatay'da Mevlit Kandili idrak edildi

Hatay'da Mevlit Kandili idrak edildi

Hatay'da Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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