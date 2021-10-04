Hatay'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'ın Defne ilçesinde, kuyuya düşen koyun, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde, kuyuya düşen koyun, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çekmece Mahallesi'nde, küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, sürüden ayrılan bir koyununun, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ip yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibine teslim etti.
AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri