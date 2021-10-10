Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi - Haberler
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Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi

Kuş gözlemcileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöplere tepki gösterdi.

HATAY (AA) - Kuş gözlemcileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöplere tepki gösterdi.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı çevresine dökülen pisliklerin kuşları rahatsız ettiğini ve onların alandan uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi.

Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu belirten Yoğutcuoğlu, "Biz buraya denetim mekanizması istiyoruz. Güvenlik kameraları ve 7 gün 24 saat nöbet tutacak insanların olması gerekiyor. Bekçi ve zabıta olabilir. Buranın girişinin çıkışının belli edilmesini istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde maalesef her türlü tehdide açık." şeklinde konuştu.

Yoğutcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı ve çevresinin korunması adına bir an önce somut adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi

Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi

Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi

Hatay'da kuş gözlemcileri Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki gösterdi

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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