Hatay'da kadını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltında - Haberler
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Hatay'da kadını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltında

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da kadını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltında

Hatay Valiliği, bir kadını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, bir kadını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayına ilişkin araştırma gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayın dün saat 16.00 sıralarında Antakya ilçesinde yaşandığı kaydedilen açıklamada, zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.

Şiddete maruz kalan kadının hayati tehlikesinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değeri her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini 'sıfır tolerans' ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da kadını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltında - Haberler
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