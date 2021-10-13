Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 3 iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda 952 kilogram gümrük kaçağı tütün, 52 bin boş makaron ile 7 bin 60 tütün mamulü ve sahte bandrol etiketi ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.