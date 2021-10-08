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Hatay'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde 710 litre kaçak şarap ve 90 litre kaçak rakı ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Defne ilçesinde 710 litre kaçak şarap ve 90 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Döver Mahallesi'nde bir evin bodrum katında satış yapmak üzere kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisini aldı.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile birlikte evde yapılan arama sonucunda evin bodrum katında jelikan bidonlar içerisinde, 710 litre satışa hazır kaçak şarap, 5 litrelik bidonlar içerisinde satışa hazır halde 90 litre kaçak rakı ve dolum yapılmak üzere hazırlanan 150 adet boş pet şişe ele geçirildi.

Şüpheli A.K. gözaltına alınırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY

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