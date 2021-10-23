Hatay'da gençler Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gül dağıttı

HATAY (AA) - Hatay'da gençler Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara gül dağıttı.

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi gençler, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında Çaylı ve İnönü caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Gençler, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlara üzerlerinde çeşitli hadislerin bulunduğu gülleri dağıttı.