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Hatay'da gençler Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gül dağıttı

AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat
Hatay'da gençler Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gül dağıttı

Hatay'da gençler Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara gül dağıttı.

HATAY (AA) - Hatay'da gençler Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara gül dağıttı.

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi gençler, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında Çaylı ve İnönü caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Gençler, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlara üzerlerinde çeşitli hadislerin bulunduğu gülleri dağıttı.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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