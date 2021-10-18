Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi - Haberler
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Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir evde farklı dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir evde farklı dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede ikamet eden A.V'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler evde ve eklentilerinde yaptığı aramada, geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 sütun parçası, 4 sütun kaidesi, 5 sıkıştırma taşı, 1 kanallı blok taşı, 5 ezme taşı ve 4 dinlendirme haznesi ile 2 mezar taşı ele geçirdi.

Operasyonda A.V. gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

Farklı dönemlere ait sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi
AA - Son Dakika Haberleri
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