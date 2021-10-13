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Hatay'da eroin operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da eroin operasyonuna 1 tutuklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde yapılan aramada 640,5 gram eroin ele geçirildi.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde yapılan aramada 640,5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alın 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, Yoncadüzü Mahallesinde bulunan bir evde arama yaptı. Aramada 640,5 gram eroin, 6 bin 320 lira, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi B.B. ile evde bulunan C.K. gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.B. serbest kalırken, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan da arama kaydı bulunan C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Hatay'da eroin operasyonuna 1 tutuklama

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