Hatay'da "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" düzenlendi - Haberler
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Hatay'da "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" düzenlendi

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da

Hatay'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

HATAY (AA) - Hatay'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anayazı Ortaokulu öğrencileriyle Hatay Bisiklet Derneği üyeleri, bisikletleriyle Serinyol Mahallesi'nden yola çıktı.

Toplam 160 bisikletlinin katıldığı etkinlik, yıldırım mesire alanında son buldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin eşlik ettiği bisiklet turu sonrasında, sürücülere trafik kuralları ve bisiklet üzerinde kullanılması gereken teçhizatlar hakkında bilgi verildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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