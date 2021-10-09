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Hatay'da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da baltalı dehşet kamerada.

HATAY (İHA) - Hatay'da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bir şahıs, elindeki balta ile genç kadını kovaladıktan sonra yaraladı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı 75. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç kadın, kendisini balta ile kovalayan şahıstan kaçmaya çalıştı. Korku ve panik içindeki kadın, can havli ile bina önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi. Tavla oynayan kişilerden yardım gelmeyince kendisini takip eden erkeğin baltalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sularında yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, hastanede tedavi altına alınan kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Hatay'da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu

Hatay'da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu

Hatay'da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu

Hatay'da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu
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