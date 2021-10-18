Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi - Haberler
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Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Haberler | Güncel

Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde hortum oluştu.

ARSUZ, HATAY (İHA) - Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde hortum oluştu.

Sabah saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde ikisi büyük biri küçük 3 hortum oluştu. Vatandaşlar, denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi.

Denizde etkili olan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi

Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi

Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi

Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Son Dakika Haberleri
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