Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Haberler | Güncel
Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde hortum oluştu.
ARSUZ, HATAY (İHA) - Hatay'da aynı anda oluşan 3 hortum böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde hortum oluştu.
Sabah saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde ikisi büyük biri küçük 3 hortum oluştu. Vatandaşlar, denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi.
Denizde etkili olan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.