Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki 2 evin bodrum katlarında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 93 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.