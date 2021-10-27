6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

SAKARYA (AA) - Hatay'da, Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda konser veren bando, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.