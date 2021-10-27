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6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da, Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Hatay'da, Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda konser veren bando, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi

6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi
AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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