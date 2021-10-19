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Hatay'da 49 gönüllü itfaiyeci göreve başladı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da 49 gönüllü itfaiyeci göreve başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen proje kapsamında eğitim gören 49 gönüllü itfaiyeci, sertifikalarını alarak göreve başladı.

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen proje kapsamında eğitim gören 49 gönüllü itfaiyeci, sertifikalarını alarak göreve başladı.

Proje kapsamında 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimin ardından girdikleri sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerlere, törenle sertifikaları verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, törende yaptığı konuşmada, itfaiyecilerin uzak kaldığı ve gelmekte gecikebileceği alanlarda gönüllülerin yangınlara hızlıca müdahale ederek ekiplere zaman kazandıracağını söyledi.

Gönüllü itfaiyecilerin yerinde müdahale, yangının büyümesini engelleme ve söndürülmesi noktasında katkı sunacağını aktaran Savaş, 26 mahallede gönüllü itfaiyecilerin olacağını kaydetti.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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