Hatay'da 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, Yeni Mahallede ikamet eden M.E.M'nin evinde yaptığı aramada, 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Hatay'da 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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