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Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yakın zaman önce Antakya Gülderen Mahallesi'nde başlattığı parkın yapımını belirlediği takvime uygun olarak sürdürüyor.

Parkta, yeşil alan ve sert zemin alanlarının belirlenmesinin ardından ağaç dikimi yapıldı. Ayrıca yürüyüş için ayrılan yollarda baskılı beton imalatına başlandı.

Ekiplerin hummalı çalışmaları ile birlikte parkın vatandaşların hizmete sunulması için birkaç adım daha atılmış oldu.

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Haber: Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor - Haberler
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