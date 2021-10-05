Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Parkta, yeşil alan ve sert zemin alanlarının belirlenmesinin ardından ağaç dikimi yapıldı. Ayrıca yürüyüş için ayrılan yollarda baskılı beton imalatına başlandı.

Ekiplerin hummalı çalışmaları ile birlikte parkın vatandaşların hizmete sunulması için birkaç adım daha atılmış oldu.

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