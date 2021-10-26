Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, 15 ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi

HATAY (Bültenler) - SAVAŞ: ŞİMDİYE KADAR ÇOK İŞ BAŞARDIK

Muhtarların çözüm ortağı olduklarını ifade eden Başkan Savaş, "Şimdiye kadar çok iş başardık ama bu işleri tek başımıza yapmadık. Dualarınız ve desteklerinizle hep birlikte yaptık. Hatay bugüne kadar sağ salim geldiyse ve huzur içerisinde yaşıyorsak bunu hep birlikte başardık. Ben sadece öncülüğünü ve kaptanlığını yaptım. Hem önceki çalıştığımız muhtarlarımıza hem mevcut muhtarlarımıza canıgönülden teşekkür ederim" dedi.

EXPO 2021 ve kırsal kalkınma projeleri hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Savaş, Hatay'ın 15 ilçesindeki yol çalışmalarına da devam ettiklerinin altını çizdi.

"SÜKÛNETLE SADIK BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

Beton asfalt çalışmalarını hızlandırmak istediklerini ancak HBB Meclisi'nden kaynaklı uzadığını ifade eden Lütfü Savaş, "Aylar önce yaptığımız ihale önce mahkemede sonra HBB Meclisi'nde bekletildi. Ama biz sabır ve sükûnetle bekliyoruz. O karar çıkar çıkmaz beton asfalt serimine başlayacağız. Kış gelmeden çoğu yeri bitirmiş olacağız. Biz sizi seviyor ve mutlu görmek istiyoruz. Onun için bundan sonra tempoyu arttıracağız. Yüzünüzü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

SAVAŞ'TAN MUHTARLARA SÜRPRİZ

Başkan Savaş, buluşmanın sonunda muhtarlara sürpriz yaptı. Atakaş Hatayspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maç için bilet hediye edeceğini belirten Savaş muhtarları maça davet etti.

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