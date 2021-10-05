Hatay 166 Sokak'ta yaya ulaşımı kolaylaşacak - Haberler
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Hatay 166 Sokak'ta yaya ulaşımı kolaylaşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hatay 166 Sokak'ta yaya ulaşımı kolaylaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'da Hatay Metro İstasyonu ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan 166 sokağa yaya ulaşımını kolaylaştırmak için yürüyen bant ve yürüyen merdiven yapacak.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'da Hatay Metro İstasyonu ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi arasında kalan 166 sokağa yaya ulaşımını kolaylaştırmak için yürüyen bant ve yürüyen merdiven yapacak. Dik yokuş nedeniyle hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar ile engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak düzenleme için 14 Ekim'de ihaleye çıkılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar 166 sokak için hazırladığı düzenleme projesi için 14 Ekim 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkıyor. Hatay Metro İstasyonu ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan ve her gün binlerce İzmirlinin kullandığı 166 Sokak, hazırlanan düzenlemeyle baştan aşağı yenilenecek.

Hastaneye ulaşım rahatlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, sokağın eğimli yapısı ve günlük kullanımı göz önünde bulundurularak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretildi. 166 sokağa 6 adet yürüyen bant ve 1 adet yürüyen merdiven yapmak için ihaleye çıkma kararı alındı. Yer tesliminin ardından başlayacak imalat çalışmaları 8 ayda tamamlanacak. Projede engelli ulaşımına uygun hidrolik asansör bulunuyor. Yürüyen bantların üst kısmında gölge alan oluşturmak için pergole sistemi olacak. 166 Sokak çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak estetik bir görünüme kavuşturulacak. - İZMİR

Hatay 166 Sokak'ta yaya ulaşımı kolaylaşacak

Hatay 166 Sokak'ta yaya ulaşımı kolaylaşacak

Hatay 166 Sokak'ta yaya ulaşımı kolaylaşacak

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