Hatalı sollama kazayı getirdi, bir araç boş araziye uçtu: 2 yaralı - Haberler
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Hatalı sollama kazayı getirdi, bir araç boş araziye uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatalı sollama kazayı getirdi, bir araç boş araziye uçtu: 2 yaralı

Erzurum-Aziziye yolu üzerinde iki aracın kaza yapması sonucu bir araç kullanılamaz hale gelirken, diğeri demir telleri yıkarak boş araziye uçtu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum-Aziziye yolu üzerinde iki aracın kaza yapması sonucu bir araç kullanılamaz hale gelirken, diğeri demir telleri yıkarak boş araziye uçtu. Kazada yaralanan iki şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Aziziye ilçesine giden otoyolda 25 ABP 554 plakalı araç ve 34 FL 83 plakalı araç hatalı sollama nedeniyle kaza yaptı. Kaza sonucu Renault Tempra marka araç kullanılamaz hale gelirken, Wolksvagen Jetta marka araç ise yol kenarında bulunan demir telleri yıkarak boş araziye uçtu. Hatalı sollama nedeniyle oluşan kazada ölü bulunmazken iki şoför de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. - ERZURUM

Hatalı sollama kazayı getirdi, bir araç boş araziye uçtu: 2 yaralı

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