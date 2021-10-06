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Hastayı İstanbul'da bırakan dev uçak Dubai'ye hareket etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hastayı İstanbul'da bırakan dev uçak Dubai'ye hareket etti

EMİRATES Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yaparken, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380, yolcunun uçaktan indirilip hastaneye kaldırılması sonrasında Dubai'ye gitmek üzere İstanbul'dan havalandı.

İSTANBUL (DHA) - EMİRATES Havayolları'nın Londra- Dubai seferini yaparken, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380, yolcunun uçaktan indirilip hastaneye kaldırılması sonrasında Dubai'ye gitmek üzere İstanbul'dan havalandı.

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates'in EK-2 sefer sayılı Londra-Dubai seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı, Türk hava sahasında seyrederken 66 yaşındaki kadın bir yolcunun kalp rahatsızlığı nedeniyle 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. İlk müdahalesi uçakta kabin ekipleri tarafından yapılan yolcuya, uçağın inişinin ardından havalimanında sağlık ekipleri de müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcu uçaktan indirilerek, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Emirates uçağı Dubai'ye gitmek üzere, 23.00 sıralarında İstanbul'dan havalandı.


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