Hastaneler Bronşiolit Salgınına Hazırlıksız Yakalandı

Fransa'da hastanelerin çocuk servisleri, bronşiolit salgını nedeniyle zorda. Corona virüsü nedeniyle zaten yoğun olan hastanelerde yeterli sayıda sağlık çalışan yok. Paris'te çocuklar arasında bronşiolit salgını bu yıl, önceki yıllara göre bir ay erken başladı

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