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Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı Erzurum Şehir Hastanesi kavşağında yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

ERZURUM (İHA) - Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi kavşağında yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Hastane kavşağında yaya geçinin bulunmaması kazalara davetiye çıkarıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Erzurum - Çat karayolu Şehir hastanesi kavşağında İhsan Aksakal yönetimindeki 06 MYF 31 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Seher Şengül'e çarptı. Kaza sonrası yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik ekipleri inceleme başlatırken, bölgede yaya geçidin bulunmaması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığı ve yetkililerin bölgede tedbir alması istendi.

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı

Hastane kavşağında otomobil, yayaya çarptı
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