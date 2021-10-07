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Hastane çalışanı evinde iple asılı halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hastane çalışanı evinde iple asılı halde ölü bulundu

Samsun'da hastanede çalışan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın evinde iple asılı halde ölü olarak bulundu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hastanede çalışan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın evinde iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi asil servisindeki yoğun bakım servisi personeli 2 çocuk annesi Fatma Ganık (46) yakınları tarafından evinde iple asılı halde bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Fatma Ganık'ın öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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