Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler il genelinde yol kontrolleri yapmaya devam ediyor. Yapılan 2 farklı kontrolde hassas köpekler uyuşturucuya geçit vermezken, 5 kişide 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devam ettirdiği mücadele çalışmaları kapsamında Melen su park ve Gümüşova'da yol kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde hassas köpekler uyuşturucuya geçit vermedi. Bu kapsamda Mamure Köyü Melen su parkında yol kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde B. K. ve Y. B. isimli şahısların narkotik uyuşturucu köpeğinin tepki vermesi üzerine B. K. isimli şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 5 gram Bonzai isimli uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Aynı faaliyette şüphe üzerine durdurulan bir başka araç içerisinde M.Ü. isimli şahsın narkotik uyuşturucu köpeğinin tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 7 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gümüşova'da yapılan yol kontrol faaliyetlerinde ise uyuşturucu madde arama köpek unsurlarının tepki verdiği L. Ş. isimli şahsın yaptığı otomobilde yapılan kontrolde, yaklaşık 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı kontrolde bir başka araçta bulunan S. S. isimli şahsın yaptığı otomobilde yapılan kontrolde, yaklaşık 5 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 5 kişide 18 gram uyuşturucu madde gele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikata başlandı. - DÜZCE