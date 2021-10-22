Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler il genelinde yol kontrolleri yapmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler il genelinde yol kontrolleri yapmaya devam ediyor. Yapılan 2 farklı kontrolde hassas köpekler uyuşturucuya geçit vermezken, 5 kişide 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devam ettirdiği mücadele çalışmaları kapsamında Melen su park ve Gümüşova'da yol kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde hassas köpekler uyuşturucuya geçit vermedi. Bu kapsamda Mamure Köyü Melen su parkında yol kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde B. K. ve Y. B. isimli şahısların narkotik uyuşturucu köpeğinin tepki vermesi üzerine B. K. isimli şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 5 gram Bonzai isimli uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Aynı faaliyette şüphe üzerine durdurulan bir başka araç içerisinde M.Ü. isimli şahsın narkotik uyuşturucu köpeğinin tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 7 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gümüşova'da yapılan yol kontrol faaliyetlerinde ise uyuşturucu madde arama köpek unsurlarının tepki verdiği L. Ş. isimli şahsın yaptığı otomobilde yapılan kontrolde, yaklaşık 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı kontrolde bir başka araçta bulunan S. S. isimli şahsın yaptığı otomobilde yapılan kontrolde, yaklaşık 5 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 5 kişide 18 gram uyuşturucu madde gele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikata başlandı. - DÜZCE

Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

 104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

 Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title