Hasankeyf Turizm Platformu, İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

BATMAN (Habermetre) - Doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahip Hasankeyf ilçemizin tanıtımını daha etkin bir şekilde yapmak için oluşturulan 'Hasankeyf Turizm Platformu'nun ilk toplantısı Valimiz Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Hasankeyf Belediye Başkan Vekili, platforma üye kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Hasankeyf Kaymakamlığının işbirliği ile düzenlenen toplantıda; Hasankeyf ilçemizin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Valimiz, "Hasankeyf'in turizm anlamında ciddi bir potansiyeli var. Hem iç hem dış turizmde ciddi beklentilerimiz var. Bu tür turizm platformları turizmin ilgisini doğru yöne yönlendirme ve geçmiş dönemlerde yapılan hataların tekrarlanmaması anlamında çok değerli ve kıymetli. İlçede yürütülen bazı projeler inşaat halinde ve kısa zamanda hizmete girecek. Devasa bir millet bahçesi yapılacak. Ayrıca Valilik olarak hazırlamış olduğumuz projelerin finansmanı ile ilgili çalışıyoruz. O projeler Hasankeyf turizmine katkı sağlayacak" dedi.

Batman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu'na bağlı hizmet veren 49 yatak kapasiteli uygulama otelinin dışında ilçede otelin olmadığını ifade eden Valimiz, "Bunun üzerine özel sektörümüz daha tek bir oda bile eklemiş değil. Buradan çağrıda bulunuyorum. Buranın mimari dokusuna uygun oteller yapsınlar. Çünkü turizm yatak kapasitesi demektir. Sosyal tesis, lokanta ve bir turizm tesisi demektir. Eğer tesisiniz yoksa turizminiz de yok demektir. Bu yüzden bizim uygulama oteli bir örnektir ve başlangıçtır. Özel sektörün de hızlı bir şekilde tesisleşmeye gitmesi gerekiyor ki, Hasankeyf'e gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilelim" diye konuştu.

Batman Belediyesi olarak da Hasankeyf'e çok ciddi destekler verdiklerini belirten Valimiz, "Çünkü biz şuna inanıyoruz. Batman artık büyükşehir olmaya yaklaşmış bir şehirdir. Dolayısıyla Batman Belediyesi'nin ilgisinin Hasankeyf'te olmasından daha doğal bir şey olamaz. Gerek Valilik, gerekse de Batman Belediyesi Hasankeyf'in tanıtımından diğer tüm sorunlarına kadar her konuda sorumluluk almaya devam edecektir" dedi.

Toplantı; görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardında sona erdi.

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