Hasankeyf Turizm Platformu 1.Toplantısı Valimizin katılımıyla gerçekleşti.

BATMAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in katılımıyla turizm potansiyelini sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirmek için Hasankeyf Turizm Platformu 1. Toplantısı Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleşti.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı 'nın açılış konuşması ile başlayan toplantı, Kaymakamımız Şenol Öztürk' ün yapmış olduğu sunum ile devam etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin'e Hasankeyf'e verdiği çok ciddi destek ve katkılarından ötürü teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Kaymakam Öztürk, hayata geçen ve geçmesi planlanan projeler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Kaymakam Öztürk, burada yaptığı konuşmada Hasankeyf'in tarihi ve kültürel birikimi, su sporları ve doğa sporları anlamında çok büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, bu potansiyelin Hasankeyf Turizm Platformu eliyle daha hızlı bir şekilde sahaya yansıtılabileceğini ifade etti. Platformun tüm paydaşlarıyla birlikte Hasankeyf'e yapacağı küçük dokunuşlar ve fikirler Hasankeyf'in ve bölgenin turizminin ciddi anlamda değer katacağını ifade eden kaymakamımız Şenol Öztürk platformun hayırlı olmasını dileyerek sunumunu sonlandırdı.

Toplantıda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin "Hasankeyf serpiliyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Hasankeyf'in turizm anlamında ciddi bir potansiyel var. Hem iç hem dış turizmde ciddi beklentilerimiz var ve her geçen gün bunlar gerçekleşiyor. Bu tür turizm platformları turizmin ilgisini doğru yöne yönlendirme anlamında ve geçmiş dönemlerde eski Hasankeyf'te yapılan hataların tekrarlanmaması anlamında çok değerli ve kıymetli. Bazı projeler inşaat halinde ve kısa zamanda hizmete girecek. Devasa bir millet bahçesi yapılacak. Valilik olarak hazırlamış olduğumuz projelerin finansmanı ile ilgili çalışıyoruz. Bunlar kısa zaman içerisinde çözümlenip o projeler Hasankeyf turizmine katkı sağlayacak. Uygulama otelimiz ve yüksekokulumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın fikridir. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya bir meslek yüksekokul ve uygulama otel yapın diye talimat verdi ve onun talimatı doğrultusunda yapıldı ve iyi ki de yapıldı. Şuan otelde bulunan 49 yatak sayısı tüm Hasankeyf'in de yatak kapasitesi. Onun üzerine özel sektörümüz daha tek bir oda bile yüklemiş değil. Buradan çağrıda bulunuyorum. Buranın mimari dokusuna uygun oteller yapsınlar. Çünkü turizm öyle ya da böyle yatak kapasitesi demektir. Öyle ya da böyle bir sosyal tesis, lokanta bir turizm tesisi demektir. Eğer tesisiniz yoksa turizminiz de yok demektir. Bu yüzden bizim uygulama oteli bir örnektir ve başlangıçtır. Özel sektöründe hızlı bir şekilde tesisleşmeye gitmeleri gerekiyor ki Hasankeyf'e gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilelim" dedi.

"BELEDİYE OLARAK HASANKEYFE ÇOK DESTEK VERDİK"

Vali Şahin, Batman Belediyesi olarak da Hasankeyf'e çok ciddi destekler verdiklerini aktarırken "Mesela biz bir deniz ulaşım mühendisi istihdam ettik. Her ne kadar Batman'da deniz yok deseler de biz aslında o kardeşimizi Hasankeyf için tahsis etmiştik. Buradaki tüm tekne ulaşımı sistemini o kardeşimiz çalışarak oluşturdu. Ayrıca sizin arıtma tesisinizi tüm teknik desteğini Batman Belediyesi verdi. Daha önce de imar konusunda destekler verdik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Batman artık büyükşehir olmaya yaklaşmış bir şehirdir. Dolayısıyla Batman Belediyesinin ilgisinin Hasankeyf'te olmasından daha doğal bir şey olamaz. Gerek Batman Valiliği gerekse de Batman Belediyesi Hasankeyf'in diğer tüm sorunlarında yer almaya devam edecektir. Bir misafirimizi de ağırlayacağız. 28 Ekim Perşembe günü Masterchef şefini Hasankeyf'e davet edeceğiz. Burada programlarını yapacaklar. Bu da Hasankeyf'in tanıtımı açısından da faydalı. Benzeri çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki ilkbaharda Hasankeyf'te su festivalini yapmayı düşünüyoruz. Hasankeyf sadece Hasankeyfliler ya da Batmanlılar için önemli değil. Hasankeyf bir dünya mirasıdır. Hasankeyf'e ne yapsak azdır. Yeni geliştireceğimiz projelerle Hasankeyf'i dünyaya tanıtmak için çalışacağız" dedi.

Sayın Valimiz Hulusi Şahin' in konuşmasının ardından Hasankeyf Turizm Platformu 1. Toplantısının 1. Oturumu son buldu.

Hasankeyf Turizm Platformu 1. Toplantısının 2. Oturumu ile devam eden toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı 'nın Hasankeyf Kamu Yatırımları ve Tanıtım Faaliyetleri sunumu sonrası GAP İdaresi Turizm Koordinatörü Suphi Özer' in Mezopotamya Markası İletişim Stratejisi sunumu ile devam eden toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından Hasankeyf Uygulama Otelinde düzenlenen yemek programı ile son buldu.

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