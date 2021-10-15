Harvard ve Bilgi üniversitelerinin hukuk fakülteleri arasında iş birliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakülteleri arasında yapılan iş birliği kapsamında "Kuruma Yerleştirme (External Placement) Programı" uygulanacak.

Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Hukuk Kliniği dersinin yeni modeli Kuruma Yerleştirme Programı başlatılacak.

Yeni modelle öğrenciler, klinik eğitiminin temellerini aldıktan sonra ilgi alanları da göz önünde bulundurularak hukuk büroları ya da kurumların hukuk departmanlarına yönlendirilecek. Burada ücretsiz (pro bono) veya ücretli takip edilen dosyalarda uygulamadaki avukatlar gözetiminde çalışacak. Ayrıca yerleştikleri kurumun kabul ettiği ölçüde müvekkil ve danışanlarla yapılan görüşmelere ve kurum içi toplantılara katılacak, noter, sicil, adliye, icra daireleri ve duruşmalarda kurum avukatı yanında bulunabilecekler.

Bu sayede hukuk öğrencileri henüz mezun olmadan avukatlık mesleği ve uygulama hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olacak. Gelecek dönemde, tüketici, mülteci, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve start-up hukuku gibi klinikler de aynı yöntemle işlenmeye başlanacak.

Maddi imkanı olmayan kişiler avukat desteği alabiliyor

Türkiye'de ilk olarak 2003'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlatılan Hukuk Kliniği dersleri, 2016'da 13 üniversite ile imzalanan bir protokol sayesinde yaygınlaştı.

Klasik hukuk eğitimi içinde, pek çok öğrencinin uygulamayı görmeden, gerçek hayattaki uyuşmazlıklara temas etmeden mezun olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı Hukuk Kliniği derslerinde öğrenciler, gerçek hayattaki hukuki sorunlara hukuki destek veriyor.

Klinikler, yalnızca hukuk eğitimi için değil, adalete eşit erişim yoluyla toplumsal fayda sağlama amacını da taşıyor. Maddi imkanlarının izin vermemesi nedeniyle avukat desteğine erişemeyen kişiler bu kliniklerde hukuki bilgi ve destek alabiliyorlar.