Harran'ın yazın serin kışın sıcak evleri

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki konik kubbeli kümbet evleri ve yazın serin kışın sıcak olmasıyla dikkat çekiyor. Dışı balçıkla içi ise yumurta akı, toprak, saman ve gül yağından elde edilen karışımla sıvanan evler, ziyaretçisini hayran bırakıyor. İlçe halkı ise hala konik kubbeli evlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri