Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Eğitici Eğitimi Ziyareti

UNICEF işbirliğinde yürütülen "Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi" çalışması kapsamında "Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Eğitici Eğitimleri" gerçekleştirilmektedir. Buu eğitimleri alan öğretmenlerimiz görev yaptıkları illerde bulunan öğretmenlerimize konuya ilişkin paylaşım yapmak üzere eğitimler gerçekleştireceklerdir.

Bu kapsamda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürümüz Cevdet VURAL 26- 30 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilmekte olan Eğitici Eğimine yönelik ziyarette bulunmuştur.

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