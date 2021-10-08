Hareketlilik Haftası yürüyüşüne katılan Kayrakoğlu ve Korkmaz'a bisikletleri teslim edildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Mustafa Helvacıoğlu : "Hareketli yaşam için vatandaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz"

Çekiliş saat 17.00 sıralarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik tarafından yapılırken, Keşan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

21 Eylül 2021 tarihinde yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Gedik, "Katılan vatandaşlarımıza 2 tane bisiklet hediye edeceğimizi söylemiştik. 100'e yakın vatandaşımız çekilişe katılıyor. Vatandaşlarımızın isimlerini küplerimize yazarak, sandığımızın içine attık. Vatandaşlarımız ile 21 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz çok güzel etkinliğimizde ufak hediyelerimiz olmuştu.Bisikletlerimizi bugüne sakladık ve çekilişimiz kazanan vatandaşlarımızı belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Gedik'in konuşmasının ardından çekilişe geçildi.

Çekiliş sonunda Derya Kayrakoğlu ve Şule Korkmaz bisiklet kazandı.

BİSİKLETLER BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA HELVACIOĞLU TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Hareketlilik haftası yürüyüş etkinliğine katılan ve çekilişle bisiklet kazanan Derya Kayrakoğlu ve Şule Korkmaz'a hediyelerini Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu teslim etti.

Kayrakoğlu ve Korkmaz'ın bisikletlerini iyi günlerde kullanmalarını temenni eden Helvacıoğlu, "Hareketli yaşam için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüş etkinliğimize katılan, çekiliş ile bisiklet kazanan Derya Kayrakoğlu ve Şule Korkmaz'a hediyelerini teslim ediyoruz. Hareketli yaşam için vatandaşlarımızın yanında yürümeye devam edeceğiz. Hareketli ve sağlıklı yaşam için bisiklete binmeli, yürüyüş yapmalıyız. Bisiklet kullanımını ve yürüyüşümüz mesafemizi artırmalıyız.Keşan Belediyesi olarak bir taraftan bisiklet yolları yapıyor, bir taraftan da etkinlikler düzenleyerek hareketli yaşama dikkat çekiyoruz." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından Derya Kayrakoğlu ve Şule Korkmaz'a bisikletleri teslim edildi.

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