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Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde giden lüks markalı otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde giden lüks markalı otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alt kısmından 'pat' diye bir ses geldiğini, ardından duman ve alevler çıktığını belirten otomobil sürücüsü, kendisini dışarıya zor attığını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürülen aracın motor bölümü tamamen yandı.

Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Bozkurt'un kullandığı 07 AHD 442 plakalı BMW marka otomobil, Manavgat Çevreyolunda Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağına 250 metre mesafede motor bölümünden aniden yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü, sağ şeridin boş olmasından da yararlanarak aracını yolun sağına çektikten sonra kendisini dışarı attı.

Motor bölümünden çıkan dumanların ardından otomobilden alevler yükselirken, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı itfaiye ekibi yangını söndürmesine rağmen aracın motor bölümü tamamen yandı.

"Kendimi dışarı zor attım"

Antalya istikametinden gelirken aracının alt kısmından pat diye bir ses çıktığını belirten otomobil sürücüsü Ahmet Bozkurt, "Sesin ardından duman çıkmaya başladı. Hemen aracımı yolun sağına çekip güçlükle durdurdum. Otomobilden kendimi dışarı attım. Bu sırada ASAT'a ait bir araç geldi ve yardım etti. Kısa sürede itfaiye gelerek aracımı söndürdü. Ama aracım tamamen kullanılamaz hale geldi. Canımı zor kurtardım" dedi.

Otomobilin D-400 karayolunda seyir halindeyken bir anda arka kısmından alevlerin çıktığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

Hareket halindeki lüks otomobil cayır cayır yandı

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