Hanwha Life ve Cloud9 2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşamasına yükseldi - Haberler
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Hanwha Life ve Cloud9 2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşamasına yükseldi

Playerbros - Haberler | Gamegar
Hanwha Life ve Cloud9 2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşamasına yükseldi

Grup aşamasında mücadele edecek 16 takımın tamamı belli oldu.

2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması maçlarının başlamasına iki günden az bir süre kaldı. Ön eleme aşamasından başlayan 10 takım arasından gruplarda mücadele etmeye hak kazanan 4 takım (LNG, DFM, HLE ve C9) belli oldu.

Günün ilk serisinde B grubunun üçüncüsü Beyond Gaming ile A grubunun ikincisi Hanwha Life Esports karşı karşıya geldi. Seriyi kolay bir şekilde 3-0 kazanmayı başaran Chovy ve Deft'li HLE ekibi Fnatic, PSG Talon ve RNG ile aynı gruba düştü.Öte yandan Okyanusya temsilcisi PEACE'i mağlup eden Cloud9, ölüm grubu olarak değerlendirilen A grubunda FPX ve DWG ile mücadele edecek.

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması play-off sonuçları

8 Ekim

PEACE  3 — 2  RED Canids

Galatasaray  2 — 3  Beyond Gaming

9 Ekim

Hawnha Life Esports  3 — 0  Beyond Gaming

PEACE  0 — 3  Cloud9

11 Ekim Pazartesi günü saat 14: 00'da başlayacak ana grup aşamasının ilk maçında turnuvanın iki favorisi FunPlus Phoenix ve Damwon KIA karşı karşıya gelecek. 12 Ekim Salı günü ise T1 ile EDward Gaming arasındaki karşılaşma merakla bekleniyor. Ön eleme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gruplarda oluşan son durum şu şekilde:

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Haber: Hanwha Life ve Cloud9 2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşamasına yükseldi - Haberler
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