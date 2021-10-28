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Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

Aydın'da bir ilke daha imza atarak Efelerli kadınlar için Hanımevi'ni hizmete açan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Hanımevi'nin ilk misafirlerini ziyaret etti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da bir ilke daha imza atarak Efelerli kadınlar için Hanımevi'ni hizmete açan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Hanımevi'nin ilk misafirlerini ziyaret etti.

Kadın vatandaşların çocuklarıyla birlikte gelip hoşça vakit geçirebileceği, içinde çocuk oyun grubunun olduğu bir bahçesi, kitaplığı, televizyonu ve ücretsiz ikramları bulunan Hanımevi ilk konuklarını ağırladı. Efeler'in farklı mahallelerinden merkeze gelen kadınlar, Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle hizmete açılan Hanımevi'ne misafir olmaya başladı. Başkan Atay, o bölgede kurulan Salı Pazarı nedeniyle Zafer Mahallesi'nin en kalabalık gününü yaşadığı salı günü, Hanımevi'ni ziyaret etti. Burada kadın vatandaşlarla sohbet eden Atay, "Çocuklarınızla birlikte de gelebileceğiniz, hoşça vakit geçirebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alan oluşturduk sizlere. Burayı eviniz gibi göreceğinizi umuyorum. Sevgili hanımlar, Efelerimizdeki evinize tekrar hoş geldiniz" dedi. - AYDIN

Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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