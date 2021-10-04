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Hangi okullarda PCR testi zorunlu, Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu?

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Hangi okullarda PCR testi zorunlu, Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu?

Okullarda velilerin isteğine bağlı olarak çocuklara PCR testi yapılacağı haberi tartışma yaratmıştı. Bu kararla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot ili belirledi. Peki, Hangi okullarda PCR testi zorunlu?

Rastgele seçilen okullarda öğrencilere uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması bugün başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi. Uygulamanın yakın zamanda 81 ile yayılması bekleniyor. Hangi okullarda PCR testi zorunlu, Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu?

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

NTV'de yer alan habere göre PCR testi için belirlenen pilot iller şöyle: Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi'ni güncellendi. Aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Buna göre, semptom göstermeyen öğrenciler 5'inci günün sonunda yaptırdıkları testin negatif çıkması halinde okula devam edebilecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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