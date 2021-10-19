Hamur'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Hamur ilçesi Kandildağı Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına Hamur Kaymakamı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Burada fuarın açılış kurdelesini kesip, gezen Hamur Kaymakamı Türker ve İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alıp, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Hamur Kaymakamı Türker ile Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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