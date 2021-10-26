SİNOP (İHA) - Hamsinin fiyatı dibi gördü: 7,5 lira

SİNOP - Sinop'ta hamsinin kilogramı 7,5 TL'ye liraya kadar geriledi.

Karadeniz'de av sezonunun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin ilk çıktığında kilogramı 30 TL'den alıcı bulurken şimdi ise 7,5 TL'ye kadar düştü.

Sinoplu balıkçı Mert Kanal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hamsileri ucuzlattık. Şöyle bir halk günü yapalım dedik. Normalde 10-15 TL arasında fiyatlar ama dediğim gibi bugün biraz fiyatta indirime gittik. Şu yüzden biliyorsunuz bu ara biraz ekonomik sıkıntılarımız var. Bu yüzden de dar gelirli vatandaşlarımız olsun diğer vatandaşlarımız olsun onlara bir nebze yardımcı olmak amaçlı fiyatları biraz düşürdük. İnşallah bunu her hafta sürdürmeyi düşünüyoruz ama bir gün halk günü olarak bakalım günler neyi gösterir" dedi.

Hamsi tezgahına gelen ve alışveriş yapan Cengiz Kanbıroğlu ise, "Hamsinin ucuz olması bolluğuna bağlı olan bir durum. Bir de havaların iyi gitmesiyle alakalı bir durum. Burası Karadeniz olduğu için Çoğu zaman balıkçılara fırsat vermiyor. O zaman fiyatlar yüksek oluyor. Ama şuan normal yani olması gereken fiyatında" diye konuştu.